Более 10 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса

Более 10 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации двумя компонентами вакцины от коронавируса, при этом первую прививку на данный момент сделали 14 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ранее в РФ предложили начислять гражданам бонусы за прививку от COVID-19. С инициативой выступили в Общероссийском объединении пассажиров. Там предложили использовать программы лояльности.

Поощрение планируется ввести с 25 мая по 25 августа. Количество бонусов в пересчете на реальные деньги будет составлять от 500 до 5 000 рублей.