Во всем мире отмечают день медицинской сестры

Во всем мире отмечается день медсестры. 12 мая – день рождения британки Флоренс Найтингейл – одной из основательниц службы сестер милосердия. Праздник отмечают с 1965 года.

В системе здравоохранения медсестры – самая частая профессия, в России, например, их более миллиона. И в Москве медсестрам предлагают дать особый статус по аналогии с врачами. Об этом заявила Елена Кац, главный врач Детской городской поликлиники №7.

Она подчеркнула, что важно ввести звание для медицинских сестер, которое будет подкрепляться материальной выплатой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.