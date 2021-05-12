Телезрителям рассказали, когда нужно сдать второй тест на COVID-19 после путешествия

Вернувшиеся из-за границы россияне должны сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. В случае, если это не сделать и не разместить информацию на портале "Госуслуг", грозит штраф.

Однако специально оборудованные медицинские кабинеты для сдачи теста есть даже в аэропорту. Так, все прилетающие в Домодедово, могут сразу сделать тест на коронавирус.

Подробнее о том, через сколько времени нужно сдать второй тест на COVID-19 после путешествия, – в сюжете телеканала Москва 24.