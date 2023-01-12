Ибупрофен в форме свечей пропал из столичных аптек – СМИ

Ибупрофен в форме свечей пропал из столичных аптек. Об этом написали СМИ со ссылкой на сайты аптечных сетей и сервисов по поиску лекарств. Дело в том, что препарат входит в перечень жизненно важных. Его используют, когда дети не могут принимать лекарство в других формах.

В Минпромторге уточнили, что в российских аптеках остатки лекарства имеются, а Росздравнадзор сообщил о временных задержках поставок. Подробнее о ситуации в столичных аптеках – в эфире телеканала Москва 24.