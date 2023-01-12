Ракова рассказала о новой цифровой системе онкологических лабораторий

Новая цифровая система позволит москвичам быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях. Для этого все профильные лаборатории московских стационаров оснастили российской информационной системой. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Система автоматизирует все этапы гистологических исследований. Этот метод помогает распознать злокачественное образование, определить стадию болезни и подобрать терапию. При этом софт полностью интегрирован с ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



