Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

Ракова рассказала о новой цифровой системе онкологических лабораторий

Ракова рассказала о новой цифровой системе онкологических лабораторий

Росздравнадзор сообщил о временных задержках поставок зарубежных лекарств

"Актуальный репортаж": в Москве разработали экзоскелет для реабилитации детей с ДЦП

Новости часа: подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Новости часа: МЧС сообщило о ликвидации пожара во Внуковском

Врачи начали фиксировать одновременное заражение гриппом и COVID-19 в РФ

Московские рентгенологи разработали 10 ГОСТов для тестирования ИИ

Врачи сообщили об особенностях нового штамма COVID-19 "Кракен"

Врачи рассказали о влиянии штамма "Кракен" на эпидемиологическую ситуацию в РФ

Новая цифровая система позволит москвичам быстрее получать результаты исследований при онкозаболеваниях. Для этого все профильные лаборатории московских стационаров оснастили российской информационной системой. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Система автоматизирует все этапы гистологических исследований. Этот метод помогает распознать злокачественное образование, определить стадию болезни и подобрать терапию. При этом софт полностью интегрирован с ЕМИАС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородтехнологиивидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика