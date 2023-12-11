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11 декабря, 14:30

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Первый московский центр женского здоровья начал прием по новому стандарту

Первый московский центр женского здоровья начал прием по новому стандарту

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Первый московский центр женского здоровья открылся в составе многопрофильной больницы № 31. Он будет работать по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи.

Центр оснащен современным медицинским оборудованием, а прием будут вести врачи разных специальностей. В здании подготовили кабинеты лучевой диагностики, УЗИ, малую операционную с лапароскопической стойкой, гистероскопом и другим оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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