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11 декабря, 10:15

Общество

Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"

Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Завершается государственный контроль качества первых серий "Спутника Лайт" в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

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