Минздрав РФ зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Завершается государственный контроль качества первых серий "Спутника Лайт" в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.