В Москве создали эффективную систему помощи будущим мамам

В Москве создали эффективную систему для помощи будущим мамам на всех этапах беременности и новорожденным, включая экстренные ситуации. Врачам доступны инструменты для систематизации данных по каждой пациентке.

В экстренных случаях подключается городской акушерский дистанционный центр. Он координирует действия врачей и согласовывает лечение между разными медицинскими учреждениями.

