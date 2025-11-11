Форма поиска по сайту

11 ноября, 07:45

Общество

В Москве создали эффективную систему помощи будущим мамам

В Москве создали эффективную систему для помощи будущим мамам на всех этапах беременности и новорожденным, включая экстренные ситуации. Врачам доступны инструменты для систематизации данных по каждой пациентке.

В экстренных случаях подключается городской акушерский дистанционный центр. Он координирует действия врачей и согласовывает лечение между разными медицинскими учреждениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

