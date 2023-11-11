Рейтинг детских городских поликлиник обновили в Москве

В столице обновили рейтинг детских городских поликлиник. Основывались на мнении детей и их родителей.

После завершения первого этапа модернизации амбулаторного звена в городе привели к современному московскому стандарту больше половины филиалов. Однако на этом работа не заканчивается. В очереди на обновление – еще 140 адресов.

Что предстоит сделать? И где результаты можно уже оценить? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.