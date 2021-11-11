В Москве стартовала 3-я фаза клинического исследования вакцины "Спутник М" для подростков

В столице стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование проводится на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Участвуют три тысячи детей в возрасте 12–17 лет.

"Спутник М"– это та же самая двухкомпонентная вакцина "Спутник V" для взрослых, но в меньшей дозировке: всего одна пятая часть. Первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.