Россиянам рассказали, станут ли прививки от коронавируса обязательными

Главный вопрос не только недели, но и пожалуй всей осени. Станут ли прививки от коронавируса обязательными. И сейчас, когда коллективный иммунитет до сих пор не достиг даже 50%, голоса сторонников зазвучали еще громче.

За поголовные прививки выступили спикер совета Федерации Валентина Матвиенко и директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. А в Петербурге и вовсе перешли от слов к делу. Там уже ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.