Эксперт оценил влияние низких температур на коронавирус

Рубрика "Я только спросить" телеканала Москва 24 помогает разобраться в вопросах, касающихся коронавируса.

На вопросы москвичей ответил кандидат медицинских наук, семейный врач GMS Clinic Андрей Беседин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.