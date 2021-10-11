Жители столицы могут сдать экспресс-тест на COVID-19 в 20 точках

Проверка на ковид теперь занимает всего 15 минут. У москвичей появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест.

Провериться на вирус можно в 20 точках: в нескольких в офисах "Мои документы", общественных местах, а также торговых центрах. Например, "Афимолл Сити", "Метрополис" или "Щелковский".

С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении для ребенка, если он сдает тест. В случае положительного результата возьмут ПЦР-тест, ответ пришлют по СМС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.