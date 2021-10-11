Москвичи могут бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19

Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Его делают желающим в 10 офисах "Мои документы".

Кроме того, экспресс-тест можно сделать в 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.