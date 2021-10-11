В России предложили штрафовать на 5 тыс рублей за отказ от вакцинации

В России предложили ввести штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса. Вирусолог Александр Лукашев считает, что сумма в 5 тысяч рублей в месяц была бы приемлемой. С учетом того, что лечение одного больного обходится примерно в 200 тысяч, а учитывая косвенный ущерб, сумма может достигать и полумиллиона.

Пока это частное мнение из Российской академии наук. Но в Сети уже спорят: как так, ведь вакцинация в РФ является добровольной. Обязательная она только для некоторых категорий граждан. У каждого региона свой список. Другие же ссылаются на исследования и говорят, что только максимальный охват прививками остановит пандемию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.