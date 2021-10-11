В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в 20 местах

Сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в Москве теперь можно в 10 офисах "Мои документы" и 10 торговых центрах. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мосгорсуд отпустил под домашний арест сотрудника службы дезинсекции, которого ранее арестовали по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом.

Технический спирт, который использовался в производстве суррогатного алкоголя в Оренбургской области, был приобретен в Уфе. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".