В Москве запустили бесплатное тестирование на COVID-19

У москвичей появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Сделать это можно в 10 офисах "Мои документы" и 10 популярных общественных местах. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас очень важно вовремя выявлять заболевших, чтобы своевременно начинать лечение и не допускать тяжелых осложнений. При этом положительный результат экспресс-теста сам по себе не будет являться подтверждением заболевания. В этом случае без записи и очередей возьмут мазок на ПЦР-исследование.

В течение суток человек получит уточненные данные о своем здоровье. Полный список офисов "Мои документы" и общественных мест, где можно сдать тест, можно найти на сайте Мосгорздрава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.