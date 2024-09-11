Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 16:45

Город

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о проведенных пересадках сердца

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о проведенных пересадках сердца

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал об особенностях урологического центра

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о работе флагманского медучреждения

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о развитии больницы

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

В Москве отремонтировали и переоборудовали 22 поликлиники

"Мой район. Новости": детская поликлиника № 52 открылась после реконструкции

Новости часа: сразу 12 поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин рассказал, что в больнице было выполнено 11 операций по пересадке сердца. Такого показателя удалось достичь менее чем за год.

По его словам, трансплантацией органов в Боткинской больнице начали заниматься в 2018 году. На данный момент там были выполнены сотни пересадок печени, почек, роговицы, костного мозга и сердца.

Большое интервью с Алексеем Шабуниным выйдет в среду, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика