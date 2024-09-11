Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о проведенных пересадках сердца

Директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин рассказал, что в больнице было выполнено 11 операций по пересадке сердца. Такого показателя удалось достичь менее чем за год.

По его словам, трансплантацией органов в Боткинской больнице начали заниматься в 2018 году. На данный момент там были выполнены сотни пересадок печени, почек, роговицы, костного мозга и сердца.

Большое интервью с Алексеем Шабуниным выйдет в среду, 11 сентября, в эфире телеканала Москва 24.