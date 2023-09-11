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11 сентября, 11:30

Общество

Роспотребнадзор начал в РФ кампанию по вакцинации против гриппа

Роспотребнадзор начал в РФ кампанию по вакцинации против гриппа

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В России началась прививочная кампания против гриппа. Старт ей дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Подъем заболеваемости в этот раз ожидают ближе к концу года. Эксперты рассчитывают, что он будет средней интенсивности. Однако прививаться уже надо, чтобы успел сформироваться иммунитет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцина не дает защиты от болезни на 100%, зато покрывает возможные риски осложнений. На данный момент в регионы уже поставили порядка 45% необходимого объема препарата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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