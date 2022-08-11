В России появился новый гибридный штамм ковида "Дельтакрон". Об этом сообщил Роспотребнадзор. Пока зафиксировали шесть случаев.

Существенного влияния на эпидемиологическую обстановку "Дельтакрон" не оказывает, рассказали врачи. Данных о том, что он приводит к более тяжкому течению болезни, нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.