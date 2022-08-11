В России выявлен 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 26 марта. Минздрав тем временем продлил срок годности "Спутника V" от 6 месяцев до года на основе тестов на эффективность. Поэтому сведения о сроке годности на упаковке не говорят о том, что вакцина испорчена, разъяснили в ведомстве.

Между тем, вслед за США и Европой, в Белоруссии объявился "Омикрон-ниндзя". Насколько он опасен для России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.