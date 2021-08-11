В Центре Гамалеи рассказали, когда зарегистрируют детскую вакцину

Детская вакцина от коронавируса в России может появиться уже этой осенью. Об этом заявилив Центре Гамалеи.

"Спутник V" для детей и подростков там рассчитывают зарегистрировать к 15 сентября.

"Есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю", – сообщил глава Центра Гинцбург.

Пока речь идет о вакцинации детей от 12 лет. В центре Гамалеи считают, что прививать их необходимо, такие условия диктует штамм "Дельта". Он отличается особой заразностью и агрессивностью. В таких условиях дети могут стать опасными переносчиками.

В ближайшем будущем в центре намерены приступить к испытаниям "Спутника V" на возрастной группе от 6 до 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.