В московских домах престарелых после вакцинации не было ни одного случая заражения

В московских домах престарелых за полгода после вакцинации не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди привившихся. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в конце прошлого в домах престарелых была проведена массовая вакцинация Спутником V. Прививки сделали абсолютному большинству пациентов, исключение – люди с медицинскими противопоказаниями. Сейчас власти готовятся к проведение повторной вакцинации, чтобы сохранить нулевую заболеваемость.

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