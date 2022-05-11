Павильоны "Здоровая Москва" открываются в столичных парках

11 мая в 46 парках Москвы открываются павильоны "Здоровая Москва". Об этом сообщили в мэрии.

Резервный фонд правительства РФ увеличится почти на 792 миллиарда рублей. Деньги пойдут на нормализацию экономики, заявили в кабмине.

Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за сильного ветра.