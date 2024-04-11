11 апреля, 16:00M24.RU
Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет детям и взрослым
11 апреля в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам иммунопрофилактики.
Какие прививки необходимы детям и взрослым для борьбы с инфекциями? Об этом и многом другом рассказывали:
- доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов;
- кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Денис Чувиров;
- доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Николай Брико;
- специалист в области детской клинической аллергологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова;
- сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ Ян Власов.