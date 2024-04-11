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Новости

11 апреля, 16:00

M24.RU

Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет детям и взрослым

Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет детям и взрослым

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: здание детской поликлиники в Бирюлеве Восточном в 1,5 раза больше старого

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Новости часа: территории еще четырех московских больниц будут благоустроены

11 апреля в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам иммунопрофилактики.

Какие прививки необходимы детям и взрослым для борьбы с инфекциями? Об этом и многом другом рассказывали:

  • доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов;
  • кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением ФГБУ "ГНЦ Института иммунологии" ФМБА России Денис Чувиров;
  • доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Николай Брико;
  • специалист в области детской клинической аллергологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова;
  • сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ Ян Власов.
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