В пандемию врачам помогали 730 ординаторов

730 ординаторов пришли на помощь врачам московских поликлиник в начале пандемии. Нагрузка сильно увеличилась и участие молодых специалистов для врачей стало незаменимым.

Студенты московских медицинских вузов выезжали на вызовы и принимали пациентов под контролем дипломированных врачей. Они приходили на дом не только к пациентам с хроническими болезнями, но и к тем, у кого были подозрения на коронавирус.

Многие из ординаторов остались работать в поликлиниках, некоторые обучение уже закончили и стали штатными докторами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

