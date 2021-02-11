В Москве врачи спасли пациентку при 100% поражения легких

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с 100% поражением легких из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что пациентка поступила в медучреждении в тяжелом состоянии.