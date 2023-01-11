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11:30

Общество

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

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Росздравнадзор проинформировал о высокой вероятности временных задержек в поставках лекарств в российские аптеки. Как сообщили в ведомстве, это связано с высоким спросом у покупателей и логистическими трудностями со стороны как поставщиков, так и производителей.

Однако ситуацией стали пользоваться мошенники. Они начали предлагать купить препараты с доставкой на дом, заранее внеся предоплату. Специалисты предупредили, что такие лекарства могут оказаться фальшивыми.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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