Росздравнадзор предупредил о временных задержках в поставках лекарств в аптеки

Росздравнадзор проинформировал о высокой вероятности временных задержек в поставках лекарств в российские аптеки. Как сообщили в ведомстве, это связано с высоким спросом у покупателей и логистическими трудностями со стороны как поставщиков, так и производителей.

Однако ситуацией стали пользоваться мошенники. Они начали предлагать купить препараты с доставкой на дом, заранее внеся предоплату. Специалисты предупредили, что такие лекарства могут оказаться фальшивыми.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.