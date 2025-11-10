В Москве создана система помощи будущим мамам и новорожденным детям

В Москве создана эффективная система помощи будущим мамам на всех этапах беременности и новорожденным детям, включая критические ситуации. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, врачам доступны цифровые инструменты, которые систематизируют медицинские данные о каждой пациентке и автоматически анализируют риски.

Например, запущенный "Регистр беременных" автоматически собирает ключевую информацию и отображает возможные развития патологий во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы системы, учитывая возраст женщин и результаты анализов.

Благодаря этому сервис вовремя обращает внимание врачей на тех, кто нуждается в особом внимании. В экстренных случаях работает Городской акушерский дистанционный консультативный центр, который координирует взаимодействие медучреждений. С начала года он помог почти 1 тысяче пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.