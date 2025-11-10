Форма поиска по сайту

10 ноября, 14:30

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Новости дня": российские ученые создали экспресс-тест на определение гепатита С

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Российские эпидемиологи создали первый в мире экспресс-тест диагностики гепатита С

Система маршрутизации сократила рассмотрение заявки на госпитализацию в Москве до 72 часов

Сроки ожидания плановой госпитализации в Москве сократились вдвое

Система маршрутизации пациентов в столице сократила время ожидания плановой госпитализации

Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве вдвое сократилось время ожидания плановой госпитализации. Система маршрутизации между поликлиникой и больницей усовершенствована. Теперь большинство процессов автоматизированы и не требуют участия пациента и его очных визитов.

"Современные дети растут в условиях высокой учебной и социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий. Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Поэтому мы совершенствуем работу школьных психологов – они начинают действовать более проактивно, работают с классами в важные для ребят периоды, родителями и педагогами. Все специалисты прошли курсы повышения квалификации и актуализировали свои знания, а теперь регулярно участвуют в супервизиях, где обсуждают практические методы работы и обмениваются опытом. Это позволяет вовремя замечать трудности и оказывать поддержку ребенку на высоком уровне", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стартовала масштабная программа образовательных экскурсий для учеников предпрофессиональных классов. Школьники посетят площадки более 300 партнеров: "Ростеха", "Роскосмоса", "Газпром-Медиа Холдинга" и других. Ребята познакомятся с работой современных медицинских учреждений, высокотехнологичных производств и редакций СМИ.

