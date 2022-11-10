07:15Город
Московские врачи с помощью ИИ начали выявлять патологии по двум новым направлениям
Патологии по двум новым направлениям теперь могут выявлять московские врачи с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о компьютерной визуализации МРТ при грыжах позвоночника и опухолях надпочечников.
Использование "компьютерного зрения" позволяет увидеть не один блок срезов, а получить несколько серий томограмм. Это дает более полное представление о состоянии здоровья и в несколько раз сокращает время работы рентгенолога с пациентом.
На сегодняшний день Москва является лидером по внедрению искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. Ранее с его помощью начали выявлять признаки аневризмы аорты на КТ-исследованиях органов грудной клетки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.