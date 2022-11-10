Московские врачи с помощью ИИ начали выявлять патологии по двум новым направлениям

Патологии по двум новым направлениям теперь могут выявлять московские врачи с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о компьютерной визуализации МРТ при грыжах позвоночника и опухолях надпочечников.

Использование "компьютерного зрения" позволяет увидеть не один блок срезов, а получить несколько серий томограмм. Это дает более полное представление о состоянии здоровья и в несколько раз сокращает время работы рентгенолога с пациентом.

На сегодняшний день Москва является лидером по внедрению искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. Ранее с его помощью начали выявлять признаки аневризмы аорты на КТ-исследованиях органов грудной клетки.

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