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10 октября, 15:50

M24.RU

Специалисты рассказали о новых методах лечения рака молочной железы

Специалисты рассказали о новых методах лечения рака молочной железы

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10 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новые методы лечения рака молочной железы".

Перед журналистами выступили:

  • главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн;
  • заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Азиз Зикиряходжаев;
  • сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди.
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