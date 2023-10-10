10 октября, 15:50M24.RU
Специалисты рассказали о новых методах лечения рака молочной железы
10 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новые методы лечения рака молочной железы".
Перед журналистами выступили:
- главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн;
- заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ имени П.А. Герцена – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Азиз Зикиряходжаев;
- сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди.