10 сентября, 17:50

Эксперты рассказали о развитии системы обучения навыкам первой помощи в России

48 процентов россиян хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, требующей владения навыками оказания первой помощи. При этом более половины опрошенных признались, что не уверены в своих силах и боятся действовать в критический момент.

Это следует из результатов исследования, которые были представлены в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи – он отмечается 13 сентября.

Почему умение оказать первую помощь должно стать национальным приоритетом? Какие инициативы сегодня обсуждаются для обязательного практического обучения навыкам первой помощи? Как проходит стандартизация программ и сертификация тренеров?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:

  • председатель Российского Красного Креста Павел Савчук;
  • главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по первой помощи в ЮФО, заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин;
  • первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев;
  • директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу;
  • первый заместитель председателя профильной комиссии министерства здравоохранения РФ по первой помощи Леонид Дежурный.

