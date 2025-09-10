10 сентября, 17:50События
Эксперты рассказали о развитии системы обучения навыкам первой помощи в России
48 процентов россиян хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, требующей владения навыками оказания первой помощи. При этом более половины опрошенных признались, что не уверены в своих силах и боятся действовать в критический момент.
Это следует из результатов исследования, которые были представлены в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи – он отмечается 13 сентября.
Почему умение оказать первую помощь должно стать национальным приоритетом? Какие инициативы сегодня обсуждаются для обязательного практического обучения навыкам первой помощи? Как проходит стандартизация программ и сертификация тренеров?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:
- председатель Российского Красного Креста Павел Савчук;
- главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по первой помощи в ЮФО, заместитель директора Федерального центра медицины катастроф Андрей Колодкин;
- первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев;
- директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу;
- первый заместитель председателя профильной комиссии министерства здравоохранения РФ по первой помощи Леонид Дежурный.
Читайте также
- Кривая улыбка и несвязная речь: как оказать первую помощь при инсульте
- Спасти за несколько минут: первая помощь при обмороке