Эксперты рассказали о развитии системы обучения навыкам первой помощи в России

48 процентов россиян хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, требующей владения навыками оказания первой помощи. При этом более половины опрошенных признались, что не уверены в своих силах и боятся действовать в критический момент.

Это следует из результатов исследования, которые были представлены в преддверии Всемирного дня оказания первой помощи – он отмечается 13 сентября.

Почему умение оказать первую помощь должно стать национальным приоритетом? Какие инициативы сегодня обсуждаются для обязательного практического обучения навыкам первой помощи? Как проходит стандартизация программ и сертификация тренеров?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:

