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Новости

10 сентября, 23:55

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Более двух тыс онкопациентов получат высокотехнологичное лечение в 2024 году

Более двух тыс онкопациентов получат высокотехнологичное лечение в 2024 году

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В ведущих онкологических клиниках Москвы появилось семь новых роботических систем для операций. Уже в этом году высокотехнологичное лечение получат больше двух тысяч онкологических больных.

Например, аппарат "Да Винчи" передает движения рук хирурга с точностью в 5–7 раз превышающую точность человеческой руки. Врач через консоль видит оперируемый участок в трехмерной проекции в увеличенном размере. С помощью пары джойстиков он управляет "руками" робота, на которых расположены хирургические инструменты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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