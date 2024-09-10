Более двух тыс онкопациентов получат высокотехнологичное лечение в 2024 году

В ведущих онкологических клиниках Москвы появилось семь новых роботических систем для операций. Уже в этом году высокотехнологичное лечение получат больше двух тысяч онкологических больных.

Например, аппарат "Да Винчи" передает движения рук хирурга с точностью в 5–7 раз превышающую точность человеческой руки. Врач через консоль видит оперируемый участок в трехмерной проекции в увеличенном размере. С помощью пары джойстиков он управляет "руками" робота, на которых расположены хирургические инструменты.



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