Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами при въезде, в том числе "Спутником Лайт". Об ужесточении требований сообщило МВД республики.

Россияне могут въехать через две недели после получения обеих доз, предъявив сертификат о вакцинации. Либо предоставить справку о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последнего полугода.

Остальные должны будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда либо результат экспресс-теста на антиген, сделанного за 48 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.