Москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках

За льготными лекарствами москвичи смогут прийти в том числе в коммерческие аптеки. Эксперимент планируют запустить в ближайшее время. Принять участие в проекте готовы уже две крупные аптечные сети. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

Там считают, что новый порядок позволит побыстрее распродать накопавшийся запас. А у пациентов будет больше точек для получения нужного лекарства. Речь идет о неспецифических медикаментах, которые составляют до 40 процентов объема препаратов для льготников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.