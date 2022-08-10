Минздрав РФ продлил срок годности вакцин "Спутник V"

Минздрав России сообщил о продлении сроков годности "Спутника V". Для препаратов разных производителей эти сроки составляют от шести месяцев до года.

При этом решение о продлении срока годности вакцин в каждом случае основано на результатах экспертизы, которая подтвердила, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.