В Москве обсудили пути совершенствования столичного здравоохранения

Пути совершенствования столичного здравоохранения обсудили на круглом столе в Москве.

В городе внедряют новый стандарт поликлиник: капитально их ремонтируют, комплектуют современным оборудованием, в штате появляются высококвалифицированные специалисты, отрасль активно цифровизируют.

По словам участников круглого стола, есть способы сделать систему совершеннее.

Идеи медиков и жителей по усовершенствованию системы московского здравоохранения найдут отражение в Народной программе "Единой России". Это предвыборная программа партии, которую формируют в том числе за счет предложений граждан.

В опросе по основным ее разделам за три недели приняли участие более 1,5 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.