10 июня, 11:30Город
Объемы медицинской помощи в Москве увеличат по 14 направлениям
Москва увеличит объемы специализированной медицинской помощи по 14 направлениям, в том числе шести для детей. На это дополнительно выделено 11 миллиардов рублей.
По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, объем медицинской помощи будет расширен в травматологии, ортопедии, офтальмологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и других профилях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.