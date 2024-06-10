Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 11:30

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Объемы медицинской помощи в Москве увеличат по 14 направлениям

Объемы медицинской помощи в Москве увеличат по 14 направлениям

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

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Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

Собянин: более 220 единиц новой медтехники поступило в больницы Москвы с начала года

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Москва увеличит объемы специализированной медицинской помощи по 14 направлениям, в том числе шести для детей. На это дополнительно выделено 11 миллиардов рублей.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, объем медицинской помощи будет расширен в травматологии, ортопедии, офтальмологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и других профилях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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