Новая функция появилась для москвичей в детской электронной медкарте

В Москве расширили функционал детской электронной медкарты. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь родители могут внести данные об аллергии ребенка. Для этого нужно заполнить специальную анкету из 10 основных вопросов. Новый раздел доступен в электронных медкартах детей на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Как отметила заммэра, данные помогают врачу лучше оценить возможные риски для здоровья юных пациентов и назначить эффективное лечение. У родителей также есть возможность загрузить в детскую медкарту документы о прививках и тестах, выполненных в том числе в частных клиниках, рецепты, заключения врачебной комиссии, протоколы осмотра, результаты лабораторных исследований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

