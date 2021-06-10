Московские поликлиники и больницы оснастят цифровыми маммографами

Для взрослых поликлиник и городских больниц Москвы приобрели 235 современных цифровых маммографов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новым оборудованием оснастят 82 взрослые поликлиники, в которых проводится капремонт по новому "Московскому стандарту". Также маммографы получат 15 больниц, в том числе 6 якорных онкостационаров. Это современное оборудование экспертного класса, оно позволяет рассмотреть даже минимальные изменения в тканях.

Новые аппараты интегрируют в единую цифровую платформу столичного здравоохранения. Закупки провели по контрактам жизненного цикла. Это значит, что поставщик будет обслуживать прибор в течение всего срока работы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.