Врачи заявили о важности вакцинации в условиях пандемии COVID-19

Врачи заявили о важности вакцинации в условиях пандемии коронавируса. Сейчас в Москве доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак".

В городе прививают в поликлиниках, павильонах здоровья, торговых центрах, центрах госуслуг и в парках. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно через интернет, в инфомате или по телефону.

В остальных местах можно привиться без записи. Исключение только для прививки "КовиВак". Она стала доступна недавно, поэтому пока доступна в пяти городских поликлиниках по предварительной записи.

Любая из трех вакцин имеет эффективную защиту от коронавируса. В Москве вакцины доступны для всех граждан страны совершенно бесплатно. Данные о прививке появятся в электронной медицинской карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.