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10 марта, 14:45

Общество

В НИИ Склифосовского выполнено около 2,5 тыс операций в гибридных операционных за два года

В НИИ Склифосовского выполнено около 2,5 тыс операций в гибридных операционных за два года

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За последние два года в гибридных операционных НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского проведено около 2,5 тысячи операций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Гибридные операционные оснащены современным оборудованием, включая МРТ-аппарат, что позволяет проводить сложные высокотехнологичные вмешательства. В таких операционных одновременно могут работать несколько бригад врачей: сердечно-сосудистые хирурги, травматологи и другие специалисты. Это позволяет избежать многократного погружения пациента в наркоз и сократить время оказания помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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