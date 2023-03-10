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Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал прием пациентов

Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского начал прием пациентов

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В Москве начал прием первых пациентов флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там будут оказывать экстренную помощь по новому медицинскому стандарту – высокотехнологичное оборудование, передовые технологии и максимальная забота о пациенте.

Центр сможет принять около 200 пациентов в сутки и в кратчайшие сроки оказать им необходимую помощь. Как построена работа центра? И в чем его уникальность?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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