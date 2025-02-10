Столичные хирурги спасли москвичку с редким видом опухоли в области шеи

Столичные хирурги помогли москвичке с редким видом опухоли, которая находилась в области шеи.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, операцию провели в городской больнице имени Ерамишанцева. При помощи современного оборудования врачи смогли не только удалить образование, но и избежать шрамов, что было очень важно для пациентки.

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