Частные клиники предложили оценивать звездами за уровень сервиса

В России предлагают ввести "звездную систему" для оценки частных клиник, по аналогии с отелями. Авторы инициативы уверены, что это поможет пациентам лучше ориентироваться в выборе медучреждений, а клиникам – задуматься о качестве работы. Проверки Росздравнадзора показали, что девять из десяти частных клиник нарушают обязательные требования, а число жалоб пациентов за год выросло на 15,5%.

Как отметил председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, звезды могут присуждаться за удобство записи, наличие дополнительных услуг и уровень сервиса. Однако представители частных клиник сомневаются в применимости такой системы. По словам сопредседателя Ассоциации частных клиник Москвы Александра Солонина, профиль учреждений слишком разнороден, чтобы применять универсальные критерии.

Пациенты сейчас ориентируются на отзывы в интернете и удобство расположения. Эксперты, однако, считают, что звезды должны отражать только уровень сервиса. Качество медицинской помощи, по их мнению, должно быть одинаково высоким во всех клиниках.

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