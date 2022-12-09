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Новости

09 декабря, 19:30

Общество

Москвичам рассказали, как в столице создаются новые лекарства

Москвичам рассказали, как в столице создаются новые лекарства

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Москва помогает создавать новые лекарства. Разработчиков, которые проводят клинические испытания новых препаратов, поддерживают всем необходимым. Научная работа проходит на базе городских медучреждений. Об этом рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Сергей Зырянов.

Всего за последние 10 лет в столице было проведено больше 1 700 испытаний лекарств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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