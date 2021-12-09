В Москве треть детских поликлиник перешла на электронные медкарты

Электронные медкарты использует треть детских поликлиник Москвы. К пилотному проекту присоединились еще 14 медицинских учреждений. Таким образом, 18 детских поликлиник полностью будут вести медкарты в электронном виде.

В электронной медкарте собраны сведения об анализах, лечении и рецептах. Владелец такой карты имеет доступ к медицинским сведениям круглосуточно, при этом можно предоставить эту информацию любому лечащему врачу – в городских, федеральных или частных медучреждениях.

Московские власти планируют оцифровать все бумажные медкарты и перевести их в электронный формат в остальных детских медучреждениях.

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