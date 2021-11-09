Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил, что "Дельта"-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжелое течение заболевания.

По его словам, штамм "Дельта", который сейчас преобладает во всем мире, значительно отличается от первоначальной версии ковида: передается быстрее и чаще приводит к смерти.

Также Владимир Чуланов отметил, что третья волна коронавируса в России плавно переросла в четвертую и в большинстве регионов она еще продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.