Новый сервис с искусственным интеллектом появился в распоряжении московских врачей

Новый сервис с искусственным интеллектом появился в распоряжении столичных медиков. Он позволяет диагностировать и оценивать смещение тел позвонков. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь при помощи нейросетей можно выявлять 38 патологий в лучевой диагностике. Новинка анализирует снимки и определяет возможные причины болей в спине и пояснице, которые снижают качество жизни и в некоторых случаях приводят к серьезным осложнениям.

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