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Новости

09 сентября, 11:15

Технологии

Новый сервис с искусственным интеллектом появился в распоряжении московских врачей

Новый сервис с искусственным интеллектом появился в распоряжении московских врачей

"Мой район. Новости": флагманский центр больницы им. Буянова введут в 2024 году

Собянин: 55 корпусов разнопрофильных больниц построили в Москве с 2011 года

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Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Москве

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Кампания по вакцинации от гриппа началась в столице

Новый сервис с искусственным интеллектом появился в распоряжении столичных медиков. Он позволяет диагностировать и оценивать смещение тел позвонков. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь при помощи нейросетей можно выявлять 38 патологий в лучевой диагностике. Новинка анализирует снимки и определяет возможные причины болей в спине и пояснице, которые снижают качество жизни и в некоторых случаях приводят к серьезным осложнениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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